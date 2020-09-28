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Еще 23 пациента с коронавирусом скончались в Москве 

Газета.Ru 31 минуту назад
В Москве стало расти число умерших от коронавируса
Фото: Reuters
За минувшие сутки в Москве скончались 23 пациента с подтвержденным коронавирусом нового типа, сообщает городской оперативный штаб.
Общее число летальных исходов заболевания в столице достигло 5203, следует из данных оперштаба.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших коронавирусом, 24 млн человек выздоровели и более 1 млн погибли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.
По словам президента РФ Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.
Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
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Новости Москвы , Общество
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