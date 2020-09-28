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Необычная птица на улице в Москве попала на видео 

Алевтина Жаркова 51 минуту назад
Прохожие в Москве заметили необычную птицу. Она преспокойно сидела возле одного из зданий на улице Льва Толстого. Пернатая столичная гостья привлекла внимание своим необычным длинным клювом и окрасом оперения. Некоторые из очевидцев предположили, что это дикий вальдшнеп.
Этой весной в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» его собрат подвергся нападению воронов. Ему пришлось спрятаться от стаи местных птиц в кусты, куда те лезть побоялись. Однако негостеприимные вороны все же потрепали незнакомца.
Новости Москвы , Видео , Общество , МГУ
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