На дублере Ленинского проспекта сузят проезд

С 1 октября по 20 декабря движение на юго-западе столицы в районе Ленинского проспекта будет ограничено. Ограничения связаны со строительством метро. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Так, движение ограничат на дублере Ленинского проспекта в сторону области на одну полосу с ликвидацией парковочного пространства возле домов 70-72. В обратную сторону останется для проезда одна полоса на дублере магистрали в районе домов 75А-79. Ограничения будут действовать круглосуточно.

Напомним, что также с 1 октября движение на двух участках Мукомольного проезда в центре Москвы будет ограничено из-за строительных работ.