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В Москве на дублере Ленинского проспекта сузят проезд 

Российская Газета и ещё 3 3 часа назад
На дублере Ленинского проспекта сузят проезд
Фото: РИА Новости
С 1 октября по 20 декабря движение на юго-западе столицы в районе Ленинского проспекта будет ограничено. Ограничения связаны со строительством метро. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
Так, движение ограничат на дублере Ленинского проспекта в сторону области на одну полосу с ликвидацией парковочного пространства возле домов 70-72. В обратную сторону останется для проезда одна полоса на дублере магистрали в районе домов 75А-79. Ограничения будут действовать круглосуточно.
Напомним, что также с 1 октября движение на двух участках Мукомольного проезда в центре Москвы будет ограничено из-за строительных работ.
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