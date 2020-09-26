В заказнике «Долгие пруды» заметили редкую серую цаплю 

Птица присела отдохнуть во время долгого перелета на юг.

Сотрудники Мосприроды заметили серую цаплю в фаунистическом заказнике «Долгие пруды», расположенном в районе Северный. Птица занесена в Красную книгу Москвы (четвертая категория редкости). Встретить ее в столице — большая удача.

Цаплю привлекли заболоченные места и заросли рогоза, камыша и тростника. Здесь она может безопасно отдохнуть во время перелета на юг.

Краснокнижная птица обитает возле водоемов. По размерам она напоминает гуся. В полете цапля складывает шею в виде латинской буквы S. Летает птица легко, неторопливо, планирует редко и почти никогда не парит.

Увидеть цаплю можно рядом с водоемами, где птица подолгу неподвижно стоит у воды. Так она охотится — подкарауливает рыбу или земноводных. У серой цапли громкий скрипучий голос, напоминающий то карканье, то хрип.

В заказнике «Долгие пруды» можно встретить другие виды редких птиц: лысухи и камышницы. Сотрудники Мосприроды ведут регулярный учет обитателей природных территорий столицы. Так, в этом году они насчитали 861 птенца водоплавающих птиц.