Эксклюзивные карты «Тройка» запустили в столице

С пятницы в продаже появилась эксклюзивная линейка карт «Тройка», 10 тысяч проездных доступны в билетных автоматах на станциях в пределах Кольцевой линии, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Карты выпустили в честь закрытия мотосезона, который пройдет 26 сентября в 12:00 на Садовом кольце.
«А с сегодняшнего дня на память о мотофестивале в мосметро можно купить тематические «Тройки», — говорится в сообщении.
Ранее заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что закрытие мотосезона — одно из важнейших событий в жизни мотоциклистов, которое включает возможность поделиться с друзьями впечатлениями, накопленными за год и скрасить горечь уходящего лета красочным праздником в центре столицы.
После велопробега мотоциклисты отправятся в Парк Горького.