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Эксклюзивную линейку карт «Тройка» запустили в честь завершения мотосезона в Москве 

РИАМО и ещё 1 1 час назад
Эксклюзивные карты «Тройка» запустили в столице
Фото: РИАМО
С пятницы в продаже появилась эксклюзивная линейка карт «Тройка», 10 тысяч проездных доступны в билетных автоматах на станциях в пределах Кольцевой линии, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Карты выпустили в честь закрытия мотосезона, который пройдет 26 сентября в 12:00 на Садовом кольце.

«А с сегодняшнего дня на память о мотофестивале в мосметро можно купить тематические «Тройки», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что закрытие мотосезона — одно из важнейших событий в жизни мотоциклистов, которое включает возможность поделиться с друзьями впечатлениями, накопленными за год и скрасить горечь уходящего лета красочным праздником в центре столицы.
После велопробега мотоциклисты отправятся в Парк Горького.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов
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