В Москве закрыли магазины Eurospar и «Пятерочки»

Еще шесть предприятий торговли приостановили работу в Москве из-за несоблюдения противоэпидемических мер, в том числе магазины торговых сетей Eurospar и "Пятерочка", сообщил ТАСС в пятницу первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк , возглавляющий департамент торговли и услуг.

"Сотрудники Роспотребнадзора, департамента торговли и полиции продолжают следить за соблюдением масочно-перчаточного режима в магазинах и торговых центрах. За последние сутки была ограничена деятельность еще шесть предприятий торговли, где посетители и продавцы не носили маски и перчатки, не соблюдали социальную дистанцию, в том числе "Пятерочка" и Eurospar. Всего из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима по решению Роспотребнадзора были закрыты 49 магазинов", — сказал Немерюк.

Он напомнил, что срок приостановки работы определяется судом, и подчеркнул, что магазины закрывают не только из-за отсутствия масок и перчаток у сотрудников или посетителей, поскольку "есть также требования к санобработки, наличию дезаров (устройств для обеззараживания воздуха — прим. ТАСС) в магазинах и так далее".

Немерюк напомнил, что посетители магазинов, у которых нет масок и перчаток, не должны обслуживаться, и предприятия торговли могут и должны не отпускать нарушителю товар. Также они вправе не пускать в свои помещения посетителей без масок и перчаток.

"В столице проводится достаточно большая работа по проверке предприятий торговли на предмет ношения как сотрудниками, так и посетителями масок и перчаток, соблюдения масочно-перчаточник режима.

Данные проверки проводятся как сотрудниками департамента торговли, Роспотребнадзора, так и прокуратуры . Эта работа будет продолжена и в выходные дни, и в рабочие дни. Мы просим всех соблюдать перчаточно-масочный режим и не нарушать те пункты указа мэра, которые продолжают в Москве действовать", — заключил Немерюк.

Накануне он сообщал, что за период с 12 мая на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима было проверено более 60 тыс. предприятий, выписано более 15 тыс. штрафов, в том числе московский ЦУМ был оштрафован более чем на 1 млн рублей.