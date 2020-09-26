В Москве возобновят соцобслуживание граждан

Власти Москвы
с 27 сентября возобновляют работу системы социального обслуживания и поддержки жителей, которые должны оставаться дома на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: АГН «Москва» © Софья СандурскаяАГН «Москва» © Софья Сандурская
«С завтрашнего дня правительство Москвы возобновляет работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома», — написал мэр в своём блоге.
Речь идёт о москвичах старше 65 лет и гражданах, страдающих хроническими заболеваниями.
По его словам, соблюдающие домашний режим из-за коронавируса жители города могут заказать доставку лекарств, продуктов и предметов первой необходимости бесплатно.
Ранее Собянин выразил надежду, что повторного введения жёстких ограничений из-за ситуации с коронавирусом удастся избежать.