В Москве возобновят соцобслуживание граждан

Речь идёт о москвичах старше 65 лет и гражданах, страдающих хроническими заболеваниями.

По его словам, соблюдающие домашний режим из-за коронавируса жители города могут заказать доставку лекарств, продуктов и предметов первой необходимости бесплатно.