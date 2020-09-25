65+: что сделают московские власти с 1 октября

С 1 октября пожилым москвичам будет рекомендовано работать дистанционно и меньше ездить по городу в общественном транспорте. Такие меры, по словам источника РИА «Новости», намерены ввести московские власти в связи с распространением COVID-19. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о «серьезном росте» госпитализаций пациентов с выявленным вирусом.
Жителям Москвы старше 65 лет с 1 октября будет рекомендовано перейти на удаленный режим и отказаться от общественного транспорта. Об этом сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.
При этом он отметил, что ограничений на прогулки не будет.
По словам собеседника агентства, в планы московских властей не входит «закрывать экономику ни сейчас, ни с октября».
В четверг, 24 сентября, мэр столицы России Сергей Собянин сообщил, что в городе наблюдается серьезный рост госпитализаций пациентов с выявленным коронавирусом.
«Помимо выявляемости, мы видим и серьезный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется. Нужно беречься, соблюдать требования врачей», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1».
Незадолго до этого первый замглавы пресс-службы столичного мэра Борис Булай
сообщил РИА «Новости», что Собянин призовет крупнейшие московские компании перевести некоторых сотрудников на удаленку.
«Мера направлена на то, чтобы максимально ограничить людей от контактов, и направлена на безопасность граждан», — сказал Булай.
При этом обучение в школах и вузах остается в обычном очном режиме. По словам первого замруководителя пресс-службы Собянина, переход «на удаленку» касается только сотрудников компаний и предприятий. Он отметил, что мэр города направит такие рекомендации в более чем 5 тыс. организаций.
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве сообщил, что в последнюю неделю в столице зафиксировали рост числа заразившихся. Только за последние сутки выявлено 1050 новых случаев. Темпы прироста за две недели составили 0,3%.
При этом в оперативном штабе подчеркнули, что за последние семь дней примерно на 30% выросло число госпитализированных.
«В Москве внимательно следят за ситуацией с коронавирусом во всем мире. Во многих регионах, в том числе Европе, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Те же самые тенденции отмечаются и в Москве. Сегодня мы перешагнули психологическую отметку — более одной тысячи вновь выявленных случаев. Такая тенденция подтверждается и динамикой госпитализаций больных коронавирусом», — пояснили в оперштабе.
Но столичные специалисты заверили, что в Москва смогла накопить опыт борьбы с коронавирусом. В частности, в городе создан резерв коечного фонда. Столичные власти готовы развернуть его в любое время, а все медучреждения имеют необходимое оборудование и препараты.
«В Москве создана уникальная система ПЦР-исследований, которая позволяет проводить около 70 тысяч анализов в сутки. Это позволяет оперативно диагностировать заболевание, обеспечивать необходимое лечение и прерывать цепочку распространения вируса», — отметили в оперштабе.
Там попросили горожан сократить количество контактов, чтобы снизить риск резкого рода заболеваемости. Помимо этого, столичных жителей призвали носить средства защиты — маски и перчатки — в общественных местах.
«Развитие ситуации с вирусом будет зависеть и от самих горожан. В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. По возможности стоит сократить количество контактов. Также необходимо более бережно относиться к людям старшего возраста», — сообщили в оперштабе.
Всего в России с начала эпидемии COVID-19 был выявлен у 1 128 836 человек. Из них почти 20 тыс. пациентов умерли, а 929 тыс. выздоровели. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения
, в мире зарегистрировано 31,4 млн случаев коронавируса, как минимум 970 тыс. человек скончались.