65+: что сделают московские власти с 1 октября

С 1 октября пожилым москвичам будет рекомендовано работать дистанционно и меньше ездить по городу в общественном транспорте. Такие меры, по словам источника РИА «Новости», намерены ввести московские власти в связи с распространением COVID-19. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о «серьезном росте» госпитализаций пациентов с выявленным вирусом.

Жителям Москвы старше 65 лет с 1 октября будет рекомендовано перейти на удаленный режим и отказаться от общественного транспорта. Об этом сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

При этом он отметил, что ограничений на прогулки не будет.

По словам собеседника агентства, в планы московских властей не входит «закрывать экономику ни сейчас, ни с октября».

В четверг, 24 сентября, мэр столицы России Сергей Собянин сообщил, что в городе наблюдается серьезный рост госпитализаций пациентов с выявленным коронавирусом.

«Помимо выявляемости, мы видим и серьезный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется. Нужно беречься, соблюдать требования врачей», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

Незадолго до этого первый замглавы пресс-службы столичного мэра Борис Булай сообщил РИА «Новости», что Собянин призовет крупнейшие московские компании перевести некоторых сотрудников на удаленку.

«Мера направлена на то, чтобы максимально ограничить людей от контактов, и направлена на безопасность граждан», — сказал Булай.

При этом обучение в школах и вузах остается в обычном очном режиме. По словам первого замруководителя пресс-службы Собянина, переход «на удаленку» касается только сотрудников компаний и предприятий. Он отметил, что мэр города направит такие рекомендации в более чем 5 тыс. организаций.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве сообщил, что в последнюю неделю в столице зафиксировали рост числа заразившихся. Только за последние сутки выявлено 1050 новых случаев. Темпы прироста за две недели составили 0,3%.

При этом в оперативном штабе подчеркнули, что за последние семь дней примерно на 30% выросло число госпитализированных.

«В Москве внимательно следят за ситуацией с коронавирусом во всем мире. Во многих регионах, в том числе Европе, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Те же самые тенденции отмечаются и в Москве. Сегодня мы перешагнули психологическую отметку — более одной тысячи вновь выявленных случаев. Такая тенденция подтверждается и динамикой госпитализаций больных коронавирусом», — пояснили в оперштабе.

Но столичные специалисты заверили, что в Москва смогла накопить опыт борьбы с коронавирусом. В частности, в городе создан резерв коечного фонда. Столичные власти готовы развернуть его в любое время, а все медучреждения имеют необходимое оборудование и препараты.

«В Москве создана уникальная система ПЦР-исследований, которая позволяет проводить около 70 тысяч анализов в сутки. Это позволяет оперативно диагностировать заболевание, обеспечивать необходимое лечение и прерывать цепочку распространения вируса», — отметили в оперштабе.

Там попросили горожан сократить количество контактов, чтобы снизить риск резкого рода заболеваемости. Помимо этого, столичных жителей призвали носить средства защиты — маски и перчатки — в общественных местах.

«Развитие ситуации с вирусом будет зависеть и от самих горожан. В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. По возможности стоит сократить количество контактов. Также необходимо более бережно относиться к людям старшего возраста», — сообщили в оперштабе.