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Офисы разместят на участке на улице Гиляровского 

Агентство «Москва» и ещё 1 3 часа назад
Офисы разместят на участке на улице Гиляровского
Фото: РИА Новости
На участке на ул. Гиляровского планируют разместить офисы, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении земельного участка, расположенного на улице ул. Гиляровского», — говорится в сообщении.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, в настоящее время на рассматриваемом участке расположено нежилое неэксплуатируемое здание площадью почти 912 кв. м. Согласно решению ГЗК, в дальнейшем здесь могут быть созданы офисные помещения. Отмечается, что при этом площадь объекта не изменится.
Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на электронные общественные обсуждения, заключили в Москомстройинвесте.
Ранее «Радио 1» сообщило, что в Долгопрудном построили торговый центр с паркингом на 105 мест.
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Комментарии
Новости Москвы , Анастасия Пятова , Сергей Собянин
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