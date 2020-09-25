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Сергей Собянин попросил пожилых москвичей остаться дома из-за COVID-19 

Вечерняя Москва 39 минут назад
Собянин объявил о введении ограничений в Москве
Фото: ТАСС
С понедельника, 28 сентября жителям столицы старше 65 лет, а также молодым горожанам с хроническими болезнями не следует покидать дом без особой необходимости. Об этом говорится в обращении мэра Москвы Сергея Собянина.
Он также призвал на время отказаться от контактов с родными и близкими, живущими отдельно.
При этом прогулки и занятия физкультурой на открытом воздухе не ограничиваются, уточнил глава города.
Данная просьба властей связана с необходимостью усиленно бороться с пандемией коронавируса.
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Новости Москвы , Политика , Сергей Собянин
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