Собянин объявил о введении ограничений в Москве

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С понедельника, 28 сентября жителям столицы старше 65 лет, а также молодым горожанам с хроническими болезнями не следует покидать дом без особой необходимости. Об этом говорится в обращении мэра Москвы Сергея Собянина

Он также призвал на время отказаться от контактов с родными и близкими, живущими отдельно.

При этом прогулки и занятия физкультурой на открытом воздухе не ограничиваются, уточнил глава города.

Данная просьба властей связана с необходимостью усиленно бороться с пандемией коронавируса.