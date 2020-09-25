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Московские власти советуют беременным не выходить из дома 

Газета.Ru и ещё 6 2 часа назад
Столичные власти дали совет беременным
Фото: РИА Новости
Московские власти рекомендуют беременным женщинам, а также недавно родившим, не выходить на улицу из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного Депздрава.
Отмечается, что по сравнению с весной был расширен список граждан, которым рекомендуется не покидать место проживания.
Кроме беременных женщин в список вошли люди с нарушением работы иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костной-мышечной системы и соединительной ткани. Также в список вошли дополнительные категории болезней системы кровообращения и эндокринной системы.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мэрия переводит на удаленку 30% сотрудников.
Как сообщалось, всего в российской столице с начала пандемии заразились 281 968 человек (+0,6% по сравнению с 24 сентября).
На 100 тыс. населения приходится 2254,6 зараженных.
Согласно последним данным, в России выявлено 1 136 048 случаев коронавируса. За все время пандемии от инфекции скончались 20 056 человек, 934 146 — выздоровели.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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