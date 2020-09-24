Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Москвичей призвали сократить число контактов 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Москвичей призвали сократить число контактов
Фото: РИА Новости
Московский оперштаб по борьбе с коронавирусом попросил жителей столицы сократить число контактов и пользоваться средствами защиты.
В столице зафиксирован рост случаев коронавируса, подтверждено 1050 новых случаев инфицирования, передает РИА «Новости» сообщение оперштаба.

«Развитие ситуации с вирусом будет зависеть и от самих горожан. В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. По возможности стоит сократить количество контактов. Также необходимо более бережно относиться к людям старшего возраста», — подчеркнули в штабе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 11 городских поликлиниках началась вакцинация медиков от коронавирусной инфекции.
За последние сутки в России было выявлено 6595 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 128 тыс. случаев заболевания.
Видео дня. В Сети снова заговорили о романе Пересильд и Абрамовича
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Несколько супермаркетов в Москве закрыли за нарушение масочного режима Несколько супермаркетов в Москве закрыли за нарушение масочного режима Бессимптомными оказались 65% носителей коронавируса в Москве Бессимптомными оказались 65% носителей коронавируса в Москве В ВОЗ оценили возможность повторного введения в России ограничений В ВОЗ оценили возможность повторного введения в России ограничений
Новости Москвы , Сергей Собянин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в столичном метро: есть погибшие
ЧП в столичном метро: есть погибшие
Российские РЭБ приводят НАТО в чувство
Российские РЭБ приводят НАТО в чувство
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
Шведская журналистка потребовала санкций
Шведская журналистка потребовала санкций
Видео
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
01:42
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
Происшествия
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
00:23
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
Общество
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
01:08
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
Происшествия
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
00:14
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
Происшествия
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
00:54
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
Общество
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
01:41
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
Происшествия
Стало известно о «бешеной реакции» США на номинацию Путина
01:33
Стало известно о «бешеной реакции» США на номинацию Путина
В мире Политика
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
00:16
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
В мире Происшествия
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
01:24
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
Армия
Убийца Джона Леннона раскаялся и попал на видео
00:27
Убийца Джона Леннона раскаялся и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение