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Предприятиям Москвы рекомендовали вернуть сотрудников на удалёнку 

News.ru и ещё 11 2 часа назад
В Москве порекомендовали вернуть сотрудников на удалёнку
Фото: News.ru
Власти Москвы направили предприятиям рекомендации частично перевести сотрудников на удалённый режим работы. Соответствующие письма в ближайшее время получат руководители всех крупных организаций города, сообщили в пресс-службе мэра.
Там уточнили, что от фирм ожидают, что те последуют совету и переведут на дистанционный формат трудовой деятельности максимально возможное количество сотрудников «без ущерба для основных рабочих процессов» и интересов потребителей. Рекомендация «с убедительной просьбой» подписана мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Вместе с тем, столичная мэрия пока воздержалась от требований подобного характера, носящих обязательный характер.
Отмечается, что письма разосланы «в связи с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций, а также с изменением динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией».
Ранее NEWS.ru писал, что Москва обновила месячный максимум по числу заражений коронавирусом. 24 сентября оперативный штаб по контролю за распространением заболевания сообщил, что в городе впервые за долгое время выявлено больше тысячи новых случаев заражения.
Кроме того, по информации мэрии, за последнюю неделю ежедневное число госпитализированных в городе увеличилось примерно на 30%.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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