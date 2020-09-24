В Москве порекомендовали вернуть сотрудников на удалёнку

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Власти Москвы направили предприятиям рекомендации частично перевести сотрудников на удалённый режим работы. Соответствующие письма в ближайшее время получат руководители всех крупных организаций города, сообщили в пресс-службе мэра.

Там уточнили, что от фирм ожидают, что те последуют совету и переведут на дистанционный формат трудовой деятельности максимально возможное количество сотрудников «без ущерба для основных рабочих процессов» и интересов потребителей. Рекомендация «с убедительной просьбой» подписана мэром Москвы Сергеем Собяниным

Вместе с тем, столичная мэрия пока воздержалась от требований подобного характера, носящих обязательный характер.

Отмечается, что письма разосланы «в связи с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций, а также с изменением динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией».

Ранее NEWS.ru писал, что Москва обновила месячный максимум по числу заражений коронавирусом. 24 сентября оперативный штаб по контролю за распространением заболевания сообщил, что в городе впервые за долгое время выявлено больше тысячи новых случаев заражения.

Кроме того, по информации мэрии, за последнюю неделю ежедневное число госпитализированных в городе увеличилось примерно на 30%.