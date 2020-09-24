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Собянин попросит бизнес перевести работников на удаленку из-за COVID-19 

Газета.Ru и ещё 17 47 минут назад
Собянин обратился к московским бизнесменам с просьбой
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин направит свыше 5 тыс. писем в московские компании с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом РИА "Новости" сообщил первый заместитель руководителя пресс-службы мэра Борис Булай.

"Более 5 тысяч компаний получат подобного рода рекомендательные письма от мэра Москвы в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Данная мера направлена на то, чтобы максимально ограничить людей от контактов, и направлена на безопасность граждан", — сообщил Булай.

Как сообщалось, ежедневное число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве выросло на 30% по сравнению с прошлой неделей.
Число госпитализаций с COVID-19 в Москве выросло на 30%
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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