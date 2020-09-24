Собянин обратился к московским бизнесменам с просьбой

"Более 5 тысяч компаний получат подобного рода рекомендательные письма от мэра Москвы в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Данная мера направлена на то, чтобы максимально ограничить людей от контактов, и направлена на безопасность граждан", — сообщил Булай.