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Жители столичного региона смогут увидеть МКС невооруженным глазом с 23 сентября 

Агентство «Москва» 58 минут назад
Москвичи увидят МКС невооруженным глазом
Фото: РИА Новости
Жители Москвы и Подмосковья смогут увидеть Международную космическую станцию (МКС) со среды, 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Музея космонавтики.

«С 23 сентября 2020 года МКС можно снова увидеть над Москвой. Сейчас на борту станции находится экипаж МКС-63, в состав которого входят космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер (Россия, Роскосмос), а также астронавт Кристофер Кэссиди (США, NASA). Чтобы увидеть МКС, наблюдателю из Москвы нужно смотреть на южный небосклон. Станция появится в виде яркой звездочки на юго-западе и в течение нескольких минут пролетит справа налево, на восток. Для наблюдений лучше выбирать открытую местность и ждать появления станции на небе заранее», — говорится в сообщении.

График видимости пролетов Международной космической станции с 23 сентября по 3 октября 2020 года для Москвы и Московской области можно посмотреть на сайте Музея космонавтики.
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Новости Москвы , Наука и техника , Анатолий Иванишин , Иван Вагнер , Кристофер Кэссиди , Роскосмос , NASA , Московская область
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