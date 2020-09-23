Москвичи увидят МКС невооруженным глазом

«С 23 сентября 2020 года МКС можно снова увидеть над Москвой. Сейчас на борту станции находится экипаж МКС-63, в состав которого входят космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер (Россия, Роскосмос), а также астронавт Кристофер Кэссиди (США, NASA). Чтобы увидеть МКС, наблюдателю из Москвы нужно смотреть на южный небосклон. Станция появится в виде яркой звездочки на юго-западе и в течение нескольких минут пролетит справа налево, на восток. Для наблюдений лучше выбирать открытую местность и ждать появления станции на небе заранее», — говорится в сообщении.