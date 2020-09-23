День туризма отметят на ВДНХ

Праздничная программа 26 и 27 сентября пройдет на ВДНХ в честь Дня туризма. Об этом сообщили в среду в пресс-службе выставки.

"Мы рады пригласить наших гостей отпраздновать международный День туризма на ВДНХ. Сейчас, когда перемещения по миру ограничены, наша программа поможет всем любителям путешествовать получить яркие впечатления, не выезжая из города, и подготовиться к будущим поездкам", — говорится в сообщении.

Так, например, 26 сентября в 16:00 гости центра "Космонавтика и авиация" смогут на полтора часа перенестись на Венеру в компании героев фильма "Планета бурь". Эта культовая лента о путешествии в Космос вышла на экраны в 1961 году, за семь лет до знаменитой "Космической одиссеи" Стэнли Кубрика , и стала прорывом в советском кино. Зрителей ждут удивительные для своего времени спецэффекты, увлекательный сюжет и глубокие диалоги. Вход бесплатный, по регистрации.

"А 27 сентября в 17:30, 18:30, 19:00, 20:00 всех желающих ждут бесплатные обзорные экскурсии по центру. Для участия в экскурсии необходима регистрация. В тот же день в 18:30 состоится лекция "Необыкновенное путешествие: история космического туризма", на которой посетители смогут узнать, как развивался космический туризм, как готовился к полету первый космический турист, сколько стоит сегодня тур на МКС — и множество других интересных фактов о "наземном" туризме", — говорится в сообщении.

На "Городской ферме" пройдут "Дни юного туриста и следопыта". В 12:00 и 14:00 все желающие смогут принять участие в приключенческом квесте, а в 15:00 и 17:00 — посетить экскурсии по территории. В оранжерее также будут проходить тематические мастер-классы.