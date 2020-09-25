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Участок Арбатско-Покровской линии закроют с 26 сентября по 5 октября 

Mos.ru и ещё 14 3 часа назад
Участок синей ветки закроют с 26 сентября по 5 октября
Фото: Ю. Иванко. Mos.ru
Для пассажиров будут ходить бесплатные автобусы с остановками у закрытых станций метро.
С 26 сентября по 5 октября будут закрыты станции «Молодежная», «Кунцевская», «Славянский бульвар» и «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии метро.
Это связано с работами по строительству Большой кольцевой линии, которая свяжет районы города и разгрузит метро в час пик.
Для пассажиров будут ходить бесплатные автобусы. Повторный вход в метро после поездки на компенсационном транспорте бесплатный.
Также с 25 сентября по 6 октября ограничат движение на Ярцевской и Молодогвардейской улицах, на дублере Рублевского шоссе и на Аминьевском шоссе.
Проехать по выделенной полосе на Кутузовском проспекте от Можайского шоссе до «Парка Победы» и по Ярцевской улице в сторону Крылатской улицы можно будет только на наземном общественном транспорте.
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