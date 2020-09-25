Участок синей ветки закроют с 26 сентября по 5 октября

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Для пассажиров будут ходить бесплатные автобусы с остановками у закрытых станций метро.

С 26 сентября по 5 октября будут закрыты станции «Молодежная», «Кунцевская», «Славянский бульвар» и «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии метро.

Это связано с работами по строительству Большой кольцевой линии, которая свяжет районы города и разгрузит метро в час пик.

Для пассажиров будут ходить бесплатные автобусы. Повторный вход в метро после поездки на компенсационном транспорте бесплатный.

Также с 25 сентября по 6 октября ограничат движение на Ярцевской и Молодогвардейской улицах, на дублере Рублевского шоссе и на Аминьевском шоссе.

Проехать по выделенной полосе на Кутузовском проспекте от Можайского шоссе до «Парка Победы» и по Ярцевской улице в сторону Крылатской улицы можно будет только на наземном общественном транспорте.