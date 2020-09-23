Собянин поздравил с победой на WorldSkills Russia

— Москвичи хороши и в традиционных ремеслах, таких как ювелирное и плотницкое дело, и в профессиях будущего. Игорь Васильцев из колледжа связи №54 им. П. М. Вострухина несколько раз участвовал в чемпионате в компетенции «Машинное обучение и большие данные». Говорит, что конкуренция зашкаливала, но ему это только придавало решимости стать первым, — рассказал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».