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Сергей Собянин поздравил москвичей с победой на чемпионате WorldSkills Russia 

Вечерняя Москва и ещё 3 1 час назад
Собянин поздравил с победой на WorldSkills Russia
Фото: РИА Новости
Столичная сборная заняла первое общекомандное место на восьмом национальном чемпионате WorldSkills Russia. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 23 сентября.
Москвичи завоевали 123 золотых, 47 серебряных и 13 бронзовых медалей. Глава города назвал это «крутым результатом».

— Москвичи хороши и в традиционных ремеслах, таких как ювелирное и плотницкое дело, и в профессиях будущего. Игорь Васильцев из колледжа связи №54 им. П. М. Вострухина несколько раз участвовал в чемпионате в компетенции «Машинное обучение и большие данные». Говорит, что конкуренция зашкаливала, но ему это только придавало решимости стать первым, — рассказал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Новости Москвы , Сергей Собянин
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