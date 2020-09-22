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В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом 

ТАСС 1 час назад
В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 16. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 16 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 5 100 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 278 388 случаев заражения, из них 980 за последние сутки. Выздоровели 239 126 человек. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 1 191.
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