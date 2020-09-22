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Филина взяли под опеку в Московском зоопарке 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Филина взяли под опеку в Московском зоопарке
Фото: mos.ru
Столичная Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости стала участником программы Московского зоопарка «Возьми животное под опеку», сообщила вчера пресс-служба этого ведомства. Теперь у сотрудников инспекции появился личный пернатый подопечный — филин.
Шефство взято над крупной птицей из семейства совиных — западносибирским филином Томой, которая семь лет назад родилась в Центре воспроизводства редких видов животных зоопарка.

— Мы искренне рады присоединиться к Клубу друзей Московского зоопарка и поддержать его обитателей. В качестве подопечного филин выбран не случайно: традиционно ему приписывают мудрость, зоркость и бдительность. Именно такими качествами обладают сотрудники нашего ведомства, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости города Москвы Владислав Овчинский.

Участники программы опекунства вносят личный вклад не только в развитие зоопарка, но и в сохранение фауны всей планеты. Средства, которые поступают в рамках программы «Возьми животное под опеку», направляются на ежедневное питание, уход и улучшение условий содержания питомцев зоопарка.
Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, в настоящее время западносибирский филин внесен в Красную книгу России.

— Опекунство Госинспекции над пернатым подопечным внесет добрый вклад в дело изучения этого вида птиц, — отметила Акулова. — Подобные инициативы помогают сотрудникам нашего зоопарка развивать научную деятельность в деле сохранения и разведения редких и исчезающих видов животных.

Кстати, сегодня на территории Московского зоопарка проживают более 10 тысяч представителей животного мира планеты, и каждый желающий может вступить в Клуб друзей зоопарка, выбрать понравившееся животное и стать его опекуном.

СПРАВКА

Специальная программа «Клуб друзей» была запущена в Московском зоопарке три года назад. Те, кто финансово помогает закупать для животных или птиц корм и лакомства, получают специальную карточку, которая дает право владельцу бесплатно посещать зоопарк в любой день недели, участвовать в кормлении животных и присоединяться к экскурсиям. Стать опекуном питомцев зоопарка могут как организации, так и частные лица.
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Комментарии
Новости Москвы , Владислав Овчинский , Светлана Акулова
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