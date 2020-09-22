Москвичам посоветовали пересесть на МЦД

Москвичам посоветовали воспользоваться маршрутами Московских центральных диаметров (МЦД) из-за затруднений на дорогах. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает Telegram-канал столичного Департамента транспорта.

— На машине — дольше, а на загруженных участках особенно. Ко Всемирному дню без автомобиля мы составили для вас топ-5 маршрутов, по которым в часы пик на МЦД вы доберетесь быстрее, чем на личном транспорте, — отметили в публикации.

В частности, дорога от станции Павшино до станции Тушинская МЦД-2 сэкономит примерно 45 минут времени, а поездка от Подольска до Царицыно — полчаса. На 25 минут быстрее можно добраться на МЦД-1 от Тушинской до Нахабино, на 30 минут быстрее — от Одинцово до Славянского бульвара. 20 минут сэкономит путь от Лобни до Окружной по первому маршруту МЦД.

Кроме того, пассажиры также могут сэкономить средства, поскольку оплата проезда картой «Тройка» по тарифу «Кошелек» позволит сделать бесплатную пересадку на метро и Московское центральное кольцо (МЦК) в течение 90 минут. А стоимость проезда в «Центральной» зоне диаметров будет стоить дешевле, чем литр бензина.