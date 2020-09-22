Главврач назвала срок окончания пандемии в Москве 

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Главный врач ГБУЗ Москвы «ГКБ №52» Марьяна Лысенко высказала мнение, что COVID-19 ослабеет к лету следующего года, после вакцинации населения и образования иммунной прослойки. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, такое заявление Лысенко сделала в ходе круглого стола, посвященного профессиональному взгляду на коронавирус в России.

«Безусловно, вирус есть. Он никуда не уйдет до, наверное, лета следующего года», — отметила она.

Главный врач ГБУЗ Москвы «ГКБ №52» напомнила, что именно тогда ожидается получение серьезной иммунной прослойки за счет вакцинированного населения.

Сейчас же необходимо быть готовыми к тому, что количество заболевших COVID-19 может динамично меняться, считает она.

Как писал «Рамблер», в последние дни суточный прирост россиян с коронавирусом вернулся к показателям двухмесячной давности. Так, 18 июля в стране были выявлены 6234 таких пациента, 21 сентября — 6196, 22 сентября — 6 215.