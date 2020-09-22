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ВОЗ поблагодарила Собянина за борьбу с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 46 2 часа назад
ВОЗ поблагодарила Собянина за борьбу с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за успешную борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится на сайте московского градоначальника.
Клюге отметил, что многие страны снова начинают вводить ограничения из-за повторных вспышек COVID-19. В этой связи он поставил действия московских властей в пример другим. «Сегодня мы должны понять, что локально необходимо принимать меры, если ситуация будет ухудшаться (…). Москва — это прекрасный пример того, как сегодня происходит работа в направлении борьбы с COVID-19», — подчеркнул представитель ВОЗ.
В свою очередь Собянин поблагодарил Клюге за рекомендации по борьбе с инфекцией. Он отметил, что благодаря им в Москве удалось сохранить многие тысячи жизней. По словам мэра, сначала многие считали рекомендации ВОЗ избыточными, однако постепенно все признали правоту организации.
21 сентября Клюге также поблагодарил Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». По его мнению, она безопасна и эффективна.
11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, произведенной в России. Препарат назвали «Спутник V». Его производство запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а позже начнется массовая вакцинация россиян. Параллельно с пострегистрационными испытаниями этого препарата также ведутся клинические исследования другой российской вакцины, разработанной центром «Вектор».
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Новости Москвы , Ханс Клюге , Сергей Собянин , Владимир Путин , ВОЗ , Правительство Москвы
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