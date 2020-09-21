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Беспилотные «жигули» на трассе в Москве попали на видео 

Алевтина Жаркова 20 минут назад
На трассе в Москве был замечен «беспилотный» автомобиль отечественного производства. На двигающуюся по шоссе машину, за рулем которой не было видно водителя, обратил внимание один из участников дорожного движения. Он снял на камеру необычные «жигули», ролик опубликовал телеканал «Москва 24». На записи видно, как «пятерка», в салоне которой отсутствуют люди, едет в дорожном потоке.
Кто на самом деле управлял транспортным средством, пока не известно. Но судя по всему, поездка закончилась благополучно.
Новости Москвы , Видео
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