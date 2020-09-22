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Сергей Собянин посетил фестиваль современного искусства Artlife 

Mos.ru и ещё 1 2 часа назад
Мэр посетил фестиваль современного искусства Artlife
Фото: М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Выставка проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» до конца этой недели.
Сергей Собянин посетил площадку Международного интерактивного фестиваля современного искусства Artlife Fest 2020. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». Мэр Москвы встретился с куратором проекта Анастасией Андреевой и спросил ее о том, как проходит фестиваль в условиях пандемии и сколько художников принимают участие в выставке.

«66 художников участвуют в этом году, 22 страны. Несмотря на все сложности, мероприятие все равно состоялось. Уже четвертый день работаем, и за три дня посетили выставку уже 20 тысяч человек. Мастер-классы, к сожалению, в этом году у нас проводят только российские художники, потому что по объективным причинам не смогли иностранцы приехать, хотя очень хотели, следят за публикациями и говорят, что, конечно, в такой ситуации только Россия могла сделать такое масштабное мероприятие», — рассказала Анастасия Андреева, куратор Международного интерактивного фестиваля современного искусства Artlife Fest.

Мэр Москвы также осмотрел выставку и пообщался с посетителями.
Artlife Fest в этом году проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». В экспозиции представлено 430 работ в области живописи и скульптуры. Тема фестиваля в 2020 году — «Преодолевая расстояния». Организаторы стремились показать, что у искусства нет границ, языковых барьеров, этнических или религиозных различий.
В рамках фестиваля также проходят лекции, мастер-классы и демонстрации техник живописи (мероприятия, на которых можно в режиме онлайн наблюдать за тем, как художники создают произведения искусства). Принять участие в занятиях могут как взрослые, так и дети независимо от уровня подготовки.
Чтобы ощутить себя не просто зрителем, но полноценным участником творческого процесса, можно скачать мобильное приложение Artlife с функцией дополненной реальности. Благодаря этому появится возможность оживлять картины при помощи смартфона.
Все дни фестиваля на площадке будут продаваться сувениры и эксклюзивная коллекция одежды, созданные совместно с известными современными художниками. Все средства, собранные от продаж, пойдут в благотворительный фонд, который помогает детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, получить качественное дополнительное образование в сфере искусства и раскрыть свой творческий потенциал.
Вход на выставку бесплатный. Необходима регистрация на сайте.
Мероприятие реализуется при поддержке Департамента культуры города Москвы.
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