Мэр посетил фестиваль современного искусства Artlife

Выставка проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» до конца этой недели.

Сергей Собянин посетил площадку Международного интерактивного фестиваля современного искусства Artlife Fest 2020. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». Мэр Москвы встретился с куратором проекта Анастасией Андреевой и спросил ее о том, как проходит фестиваль в условиях пандемии и сколько художников принимают участие в выставке.

«66 художников участвуют в этом году, 22 страны. Несмотря на все сложности, мероприятие все равно состоялось. Уже четвертый день работаем, и за три дня посетили выставку уже 20 тысяч человек. Мастер-классы, к сожалению, в этом году у нас проводят только российские художники, потому что по объективным причинам не смогли иностранцы приехать, хотя очень хотели, следят за публикациями и говорят, что, конечно, в такой ситуации только Россия могла сделать такое масштабное мероприятие», — рассказала Анастасия Андреева, куратор Международного интерактивного фестиваля современного искусства Artlife Fest.

Мэр Москвы также осмотрел выставку и пообщался с посетителями.

Artlife Fest в этом году проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». В экспозиции представлено 430 работ в области живописи и скульптуры. Тема фестиваля в 2020 году — «Преодолевая расстояния». Организаторы стремились показать, что у искусства нет границ, языковых барьеров, этнических или религиозных различий.

В рамках фестиваля также проходят лекции, мастер-классы и демонстрации техник живописи (мероприятия, на которых можно в режиме онлайн наблюдать за тем, как художники создают произведения искусства). Принять участие в занятиях могут как взрослые, так и дети независимо от уровня подготовки.

Чтобы ощутить себя не просто зрителем, но полноценным участником творческого процесса, можно скачать мобильное приложение Artlife с функцией дополненной реальности. Благодаря этому появится возможность оживлять картины при помощи смартфона.

Все дни фестиваля на площадке будут продаваться сувениры и эксклюзивная коллекция одежды, созданные совместно с известными современными художниками. Все средства, собранные от продаж, пойдут в благотворительный фонд, который помогает детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, получить качественное дополнительное образование в сфере искусства и раскрыть свой творческий потенциал.

Вход на выставку бесплатный. Необходима регистрация на сайте.

Мероприятие реализуется при поддержке Департамента культуры города Москвы.