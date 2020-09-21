Укол можно сделать по пути на работу в Москве

В воскресенье, 20 сентября, корреспондент «Вечерней Москвы» сделал прививку от гриппа в мобильном пункте у станции метро, чтобы оценить, насколько это удобно и быстро. На это потребовалось всего порядка 20 минут.

К машине скорой помощи, стоящей возле станции метро « ЦСКА », выстроились два десятка человек. Это мобильный пункт вакцинации, где любой желающий может сделать прививку от гриппа. Место людное, прохожие то и дело останавливаются у палатки, где оформляют документы для вакцинации, задают волонтерам вопросы. Что здесь происходит? Сколько стоит прививка? А какие документы нужны?

Мы решили засечь, сколько времени потребуется на то, чтобы сделать прививку в мобильном пункте. На часах — 11:04.

Первым делом идем в палатку, чтобы оформить письменное согласие. Берем бланк, вписываем данные, ставим число и подпись, отдаем врачу вместе с полисом ОМС.

11:10 — мы уже стоим в очереди, в руках — бумажка, которую нужно отдать доктору в машине скорой помощи, на ногах — бахилы, на лице — маска. Очередь двигается быстро, и в 11:21 мы уже оказываемся первыми перед открытой дверью автомобиля.

— Следующий, пожалуйста, — приглашает в машину заместитель главврача городской поликлиники № 62 Жанна Зюзина.

Медсестра Елена Пермякова измеряет температуру — 36,4 градуса, все в норме. Жанна Зюзина задает несколько вопросов, от ответа на них зависит, можно ли делать прививку.

— Сейчас не болеете? На прошлую прививку аллергии не было? Непереносимости яичного белка у вас нет? — спрашивает врач.

Ответ на все вопросы отрицательный. Последний вопрос особенно важен: вакцина производится на куриных эмбрионах, поэтому при индивидуальной непереносимости, как и в случае аллергии на прививку, в процедуре откажут. В это время медсестра уже дезинфицирует кожу на плече. Елена Пермякова показывает упаковку с вакциной.

— «Гриппол Плюс», отечественная, — говорит она.

Сама процедура настолько безболезненная, что если проморгать момент укола, то можно его и не заметить.

Заместитель главврача вручает прививочный сертификат и дает несколько рекомендаций.

— В душе мочалкой место укола не тереть, алкоголь сегодня не употреблять. От занятий спортом лучше тоже воздержаться. К вечеру может слегка подняться температура — это нормально, не пугайтесь, — говорит Жанна Зюзина.

На часах тем временем 11:25. На менее оживленной станции метро или после обеда весь процесс занял бы еще меньше.

Желающих сделать прививку в этом году как никогда много. Только за первые четыре дня кампании прививки сделали порядка 100 тысяч москвичей, треть из них вакцинировались в мобильных пунктах.

Столичные власти даже приняли решение открыть десять дополнительных пунктов возле станций метро и железной дороги.

— Желающих очень много, — говорит врач-эпидемиолог городской поликлиники № 62 Екатерина Балакшина. — Думаю, что пандемия коронавируса дала о себе знать, люди немного испугались.

Прививка от гриппа не спасет от коронавируса. Однако она исключит вероятность заражения сразу двумя опасными вирусами.

Все места, где можно сделать прививку от гриппа — поликлиники и мобильные пункты, — нанесены на интерактивную карту, опубликованную на сайте Деп здрава.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Вакцинация от гриппа — это не только защита собственного здоровья, но и мера социальной ответственности, особенно для тех, кто работает с людьми и часто бывает в общественных местах. Им необходимо пройти вакцинацию в первую очередь. В группе риска сотрудники образовательных учреждений, школьники и студенты. Я также рекомендую сделать прививку людям старше 60 лет.