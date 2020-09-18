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Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна 

ТАСС 51 минуту назад
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Фото: ТАСС
Порядка 4 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в столичных стационарах. При этом ситуация с заболеваемостью в городе остается стабильной, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ничего еще не закончилось, пандемия продолжается. Мы видим, как сложно она протекает в европейских странах, где начался бурный подъем. В Москве этого нет, небольшие даже поднятия количества заболевших в большей степени связаны с резким увеличением количества тестируемых. Ситуация стабильная, но, тем не менее, понимаем, что на сегодняшний день в Москве находятся около 4 тыс. больных в наших стационарах, за жизнь которых вы (медики — прим. ТАСС) боретесь", — сказал Собянин в ходе церемонии награждения медицинских работников Москвы.

Мэр также выразил надежду и уверенность, что столица переживет трудные времена, потому что за этот период, несмотря на трудности и сложности, "здравоохранение стало не слабее, а прочнее".

"Все ее (системы здравоохранения — прим. ТАСС) элементы: скорая помощь, поликлиники, стационары — начали работать как единый организм. Я надеюсь, что этот опыт и динамичного развития, и четкой организации всех служб останется после пандемии навсегда на службе московского здравоохранения", — заключил мэр.

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Новости Москвы , Сергей Собянин , ИТАР-ТАСС
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