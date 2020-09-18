Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

"Ничего еще не закончилось, пандемия продолжается. Мы видим, как сложно она протекает в европейских странах, где начался бурный подъем. В Москве этого нет, небольшие даже поднятия количества заболевших в большей степени связаны с резким увеличением количества тестируемых. Ситуация стабильная, но, тем не менее, понимаем, что на сегодняшний день в Москве находятся около 4 тыс. больных в наших стационарах, за жизнь которых вы (медики — прим. ТАСС) боретесь", — сказал Собянин в ходе церемонии награждения медицинских работников Москвы.