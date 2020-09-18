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В Москве назвали сроки персонализации карты «Тройка» 

Мослента и ещё 4 9 часов назад
Названы сроки персонализации карты «Тройка»
Фото: Мослента
Карта «Тройка» для проезда в метро Москвы станет персонализированной уже в конце осени. Такие сроки обозначил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в своей колонке на Едином транспортном портале.
Привязать ее к своему имени можно будет в мобильном приложении «Метро Москвы». Там, по словам Ликсутова, будет запущен виртуальный помощник.

«Подходит к концу тестирование самой ожидаемой функции — персонализации. Теперь ваша карта станет по-настоящему «вашей», и потеряв ее, вы легко сможете восстановить баланс карты», — рассказал заммэра.

Кроме того, в приложении москвичи будут видеть детализированный отчет о поездках. Это поможет им спланировать свои затраты на следующий месяц, выбрав максимально удобный тариф. Сама карта «Тройка» станет виртуальной. «Для нас это будет существенная экономия на бланках», — подчеркнул Ликсутов.
В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин на онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о планируемом расширении столичного метрополитена. По его словам, 70 процентов программы удвоения метро уже принято. «Иначе город просто захлебнется с учетом того, что, действительно, население растет», — заметил Собянин.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , Сергей Собянин , Владимир Путин
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