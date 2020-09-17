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Вход «Лосиный Остров» станет платным 

Говорит Москва 58 минут назад
«Лосиный Остров» станет платным
Фото: ТАСС
Это произойдёт на основании приказов правительства и министерства природных ресурсов и экологии.
Стоимость посещения появится на сайте парка, от платы освободят только льготные категории граждан. Эта мера направлена на «снижение антропогенной нагрузки», говорится в сообщении в паблике «Национальный парк „Лосиный Остров“ в Facebook.
Освобождаются от взимания платы инвалиды и участники Великой Отечественной войны, военнослужащие-герои боевых действий и герои труда, дети-инвалиды, дети дошкольного и школьного возраста, дети-сироты, малоимущие, пенсионеры, многодетные родители.
Полученные средства будут направлены на развитие национального парка.
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Новости Москвы , Минприроды
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