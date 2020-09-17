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Собянин рекомендовал москвичам оставаться на дистанционной работе 

Парламентская газета и ещё 1 18 минут назад
Собянин обратился к москвичам
Фото: АГН ""Москва
Об этом градоначальник заявил в эфире телеканала «Россия 24».
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