Собянин обратился к москвичам

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Собянин рекомендовал москвичам оставаться на дистанционной работе
Парламентская газета
и
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18 минут назад
Фото: АГН ""Москва
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Об этом градоначальник заявил в эфире телеканала «Россия 24».
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