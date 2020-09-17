В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом 

В Москве за последние сутки умерли еще восемь пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а тест на COVID-19 показал положительный результат. Общее число скончавшихся в Москве достигло 5033 человек. Накануне сообщалось о девяти умерших.

В России за последние сутки выявили 5762 случая заражения коронавирусом в 83 регионах. Большинство из них зафиксировано в Москве (730), Санкт-Петербурге (211) и Московской области (177).