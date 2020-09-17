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Москвичам подсказали самые яблочные места столицы 

Мослента 3 часа назад
Москвичам подсказали самые яблочные места
Фото: Telegram-канал «Московские новости»
Москвичам подсказали самые яблочные места в городе. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщается в Telegram-канале «Что там в Москве?».
Отмечается, что собрать спелые плоды можно в парке, расположенном поблизости от Поклонной горы. На видео, опубликованном каналом, москвичи стоят под деревьями и хватают яблоки с веток, а также поднимают их с земли и собирают в пакеты.
На карте Москвы, составленной сервисом 2ГИС, также можно посмотреть яблоневые рощи. Например, за плодами можно отправиться в Вознесенский сад, парк Коломенское, в районы Орехово-Борисово, в совхоз «Красный маяк» в Чертаново или в Можайский плодовый сад. В основном, такие деревья находятся на юге столицы.
В июне работники Парка Горького поделились с москвичами памяткой по кормлению белок. Горожанам посоветовали давать животным грецкие и кедровые орехи, фундук в скорлупе, тыквенные нежареные семечки, бананы, сушеные или свежие яблоки. В качестве лакомства для белок можно взять морковь и грушу.
В начале лета также сообщалось, что в столичном районе Марфино задержали 39-летнего горожанина, выкопавшего деревья на дворовой территории и хотевшего таким образом облагородить голубятню.
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