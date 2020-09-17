Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на камеру 

В Москве очевидцы сняли на видео, как женщина ворует тротуарную брусчатку, которая предназначалась для ремонта. Предприимчивая дама на глазах у прохожих брала стройматериалы и складывала их в багажник легкового автомобиля. По всей вероятности, ей эта плитка оказалась нужнее.
В начале августа издание «Мослента» сообщало, что москвичка спасла дореволюционную брусчатку из центра города, которую собирались утилизировать. Она уложила ее у себя на даче. Женщина также рассказала, что дорожное покрытие раньше лежало на улице 1-я Тверская-Ямская.