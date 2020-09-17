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Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на камеру 

Алевтина Жаркова 20 минут назад
В Москве очевидцы сняли на видео, как женщина ворует тротуарную брусчатку, которая предназначалась для ремонта. Предприимчивая дама на глазах у прохожих брала стройматериалы и складывала их в багажник легкового автомобиля. По всей вероятности, ей эта плитка оказалась нужнее.
В начале августа издание «Мослента» сообщало, что москвичка спасла дореволюционную брусчатку из центра города, которую собирались утилизировать. Она уложила ее у себя на даче. Женщина также рассказала, что дорожное покрытие раньше лежало на улице 1-я Тверская-Ямская.
Новости Москвы , Видео , Происшествия , Мослента
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