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«Синий зуб» в Москве перестанет быть синим 

Мослента 2 часа назад
«Синий зуб» в Москве перестанет быть синим
Фото: telegram-канал «Московские новости»
В недостроенном деловом центре «Зенит» на проспекте Вернадского, известном как «Синий зуб», начали восстанавливать остекление. Фото объекта опубликовал Telegram-канал «Московские новости».
На снимке видно, что здание покрывают стеклом другого цвета, из-за чего «Зенит», скорее всего, утратит свой первоначальный вид после реконструкции.

«Теперь он будет не синим», — говорится в подписи к фото.

Возведение здания на проспекте Вернадского началось в 1990 году. Изначально планировалось, что в нем разместятся учебный центр РАНХиГС и гостиница «Зенит». Деловой центр был практически построен, однако стройка была заброшена в начале 1990-х годов из-за нехватки средств. Москвичи прозвали объект «Синим зубом», поскольку его грани были полностью выполнены из синих зеркальных стекол.
Решение о реконструкции «зуба» было принято летом 2017 года. Общая стоимость проекта оценивалась в 8,7 миллиарда рублей.
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