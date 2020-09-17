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Погода в Москве: Синоптики обещают начало периода золотой осени в Москве на следующей неделе 

ТАСС и ещё 9 42 минуты назад
Раскрыты сроки прихода «золотой осени» в Москву
Фото: ТАСС
Золотая осень начнется в Москве с понедельника. В этом году она ожидается красочной и продолжительной, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Для того, чтобы осень была красочной, нужна ясная погода. Когда солнце освещает листья, красота действительно неописуемая. По предварительным расчетам, в течение следующей недели погода будет преимущественно антициклональная, и хоть многие деревья еще зеленые, можно говорить, что начнется очень красивая пора. Робкое наступления золотой осени. Краски будут богатыми", — сказал он.

По словам Вильфанда, так как в летние месяцы в Москве выпало большое количество осадков, можно рассчитывать что период золотой осени будет продолжительным в этом году.

"Если влаги мало, то корни не могут подпитывать ей ветви, и листва опадает рано. Но в этом году осадков было очень много: в мае выпало три нормы [месячной], в июне — больше двух норм, август, правда, был не очень дождливым. Но влаги все равно очень много", — отметил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в понедельник ночью в Москве прогнозируется 2-7 градуса тепла, во вторник — 5-10 градусов тепла. Днем в понедельник ожидается 11-16 градусов тепла, а во вторник — 13-18 градусов тепла.
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Комментарии
Новости Москвы , Погода , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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