Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Конкурс оперного пения пройдет в столичном «Зарядье» в ноябре 

РИАМО 2 часа назад
Конкурс оперного пения пройдет в «Зарядье»
Фото: Сайт мэра Москвы
Конкурс оперного пения пройдет на площадке концертного зала «Зарядье», на нем будет присутствовать испанский театр Хосе Каррераса, сообщила генеральный директор культурного учреждения Ольга Жукова.

«Этот конкурс оперного пения проходит уже не первый год, и в этом году они выбрали нашу площадку для проведения конкурса и, соответственно будет большое именитое жюри, во главе с именитым тенором», — сказала Жукова в эфире телеканала «Москва 24».

Она отметила, что в конкурсе примут участие молодые певцы, среди которых будут выбраны лучшие. ​​
Видео дня. Меладзе вызвали в суд
РИАМО: последние новости
Еще 900 пациентов вылечились от коронавируса в Москве Еще 900 пациентов вылечились от коронавируса в Москве Большое кольцо метро Москвы планируют замкнуть в конце 2022 года Большое кольцо метро Москвы планируют замкнуть в конце 2022 года Поезда из центра перестанут останавливаться на станции метро «Каширская» с субботы Поезда из центра перестанут останавливаться на станции метро «Каширская» с субботы
Новости Москвы , Ольга Жукова , Хосе Каррерас
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Внучки Лукашенко бросили школу
Внучки Лукашенко бросили школу
В противостоянии с Турцией Греция пустила в ход С-300
В противостоянии с Турцией Греция пустила в ход С-300
Фотосессия Мельниковой без белья взорвала сеть
Фотосессия Мельниковой без белья взорвала сеть
Москвичи превратили одну квартиру в шесть
Москвичи превратили одну квартиру в шесть
Видео
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
00:09
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
Новости Москвы
Генсек ООН сделал тревожное заявление
02:05
Генсек ООН сделал тревожное заявление
В мире Другое
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
00:45
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
Политика
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
04:51
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
Шоу-бизнес
Лукашенко наказал предавших его дипломатов
04:02
Лукашенко наказал предавших его дипломатов
В мире
В конфликт турок и сирийцев вмешался «Искандер»
01:12
В конфликт турок и сирийцев вмешался «Искандер»
Армия Статьи
Сказочное наследство Петросяна: Жорин озвучил сумму
01:56
Сказочное наследство Петросяна: Жорин озвучил сумму
Шоу-бизнес
Появилось последнее фото Тесака перед смертью
00:34
Появилось последнее фото Тесака перед смертью
Происшествия
Опубликовано видео из квартиры в Рыбинке, где убили детей
00:41
Опубликовано видео из квартиры в Рыбинке, где убили детей
Происшествия
Посольство России запросило доступ к Навальному
02:11
Посольство России запросило доступ к Навальному
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение