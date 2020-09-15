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Первую арку установили на Каланчевском ж/д путепроводе 

Москва24 и ещё 2 53 минуты назад
Первую арку установили на Каланчевском ж/д путепроводе
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На сборку конструкции ушло 45 дней, сообщает пресс-служба МЖД.
Длина арки составляет 83 метров, вес — 600 тонн. Надвижка на новые опоры проводилась с помощью домкратов по специальному накаточному устройству. В октябре запланирована надвижка второго арочного строения.
Параллельно собирается третья конструкция. До конца года планируется установить три арочные конструкции будущего путепровода. Всего на Комсомольской площади построят три путепровода с девятью арочными конструкциями.
Реконструкция участка Москва-Каланчевская — Курский вокзал ведется в целях дальнейшего развития МЦД-2 "Курско-Рижский" и запуска МЦД-4. На участке построят два дополнительных главных пути.
Также реконструируются автомобильный путепровод на улице Казакова, укрепляются опоры на автомобильных путепроводах на улицах Старая Басманная и Новая Басманная и пешеходном мосту в Хомутовском тупике.
На остановочном пункте Каланчевская возводится вестибюль со сквозном проходом. Он соединит улицу Каланчевская и Комсомольскую площадь.
Реконструкцию участка Каланчевская — Курская планируется окончить в первом квартале 2023 года. Работы на объекте должны закончить на 1,5 года раньше, чем предполагалось ранее.
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