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Объяснен рост числа случаев коронавируса в Москве 

Артём Кульша 1 час назад
Объяснен рост числа случаев коронавируса в Москве
Фото: РИА Новости
Рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве объясняется лучшим выявлением заболевания и ростом числа активных пользователей транспорта и посетителей общественных мест. Об этом сообщил оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Там рассказали, что жителей столицы начали больше тестировать на наличие COVID-19 и, как следствие, лучше выявлять инфекцию. Так, число тестов, проводимых ежедневно, в среднем возросло с 40 тысяч до 60 тысяч, при этом доля выявленных случаев болезни от общего числа тестов стала меньше.
Также в городе выросло число активных пользователей общественного и личного транспорта и посетителей общественных мест, так как большая часть сотрудников компаний, учеников школ и студентов вернулись к очному режиму работы и учебы.

«Ситуация в Москве остается контролируемой, поскольку уже сформирован запас мощностей для любого варианта развития событий», — заверили там.

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