Объяснен рост числа случаев коронавируса в Москве 

Рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве объясняется лучшим выявлением заболевания и ростом числа активных пользователей транспорта и посетителей общественных мест. Об этом сообщил оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Там рассказали, что жителей столицы начали больше тестировать на наличие COVID-19 и, как следствие, лучше выявлять инфекцию. Так, число тестов, проводимых ежедневно, в среднем возросло с 40 тысяч до 60 тысяч, при этом доля выявленных случаев болезни от общего числа тестов стала меньше.

Также в городе выросло число активных пользователей общественного и личного транспорта и посетителей общественных мест, так как большая часть сотрудников компаний, учеников школ и студентов вернулись к очному режиму работы и учебы.