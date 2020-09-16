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В Москве скончались еще девять пациентов с коронавирусом 

Газета.Ru и ещё 26 48 минут назад
В Москве скончались еще 9 пациентов с COVID
Фото: AP
В Москве за сутки скончались еще девять пациентов с коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб.

"В Москве скончались девять пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.

Таким образом, всего в столице погибли 5025, заразились 273 273, выздоровели 232 706 человек.
В мире зарегистрировано свыше 29 млн заболевших коронавирусом, почти 20 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже больше миллиона человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат "Спутник V" разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
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Новости Москвы , Общество , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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