Собянин рассказал, ждать ли новых ограничений

В Москве не планируется вводить новых ограничений, связанных с распространением коронавируса. Об этом 14 сентября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он выступил с докладом на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
По словам мэра, выявляемость коронавируса в Москве стала лучше — 1,5% вместо 1,6−1,7% в июле.
«И никаких дополнительных мер, ограничений, санитарно-защитных мер дополнительных мы в настоящее время не планируем, считая их достаточными», — заявил Собянин.
Он добавил, что уже существующие требования Роспотребнадзора необходимо соблюдать.