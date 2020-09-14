Собянин рассказал, ждать ли новых ограничений

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Москве не планируется вводить новых ограничений, связанных с распространением коронавируса. Об этом 14 сентября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

Он выступил с докладом на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

По словам мэра, выявляемость коронавируса в Москве стала лучше — 1,5% вместо 1,6−1,7% в июле.

«И никаких дополнительных мер, ограничений, санитарно-защитных мер дополнительных мы в настоящее время не планируем, считая их достаточными», — заявил Собянин.