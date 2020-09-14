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Борщевик пророс на территории внутри МКАД 

Мослента 2 часа назад
Борщевик пророс на территории внутри МКАД
Фото: Telegram-канал «Московские новости»
Борщевик — один из самых опасных сорняков в России — захватил новую территорию в Москве внутри МКАД. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московские новости».
Отмечается, что на Нахимовском проспекте в столице борщевик пророс из прикорневого кома земли саженца.

«А ведь он очень аллергичен, при попадании сока на кожу вызывает ожог и быстро распространяется», — предупреждают авторы канала.

В августе пожилой москвич дотронулся до борщевика и умер в больнице из-за полученных ожогов. По словам врачей, ситуация усугубилась преклонным возрастом пациента — мужчине было 92 года.
В июле министерство здравоохранения Подмосковья сообщило, что борщевик входит в пятерку самых опасных растений, произрастающих в регионе. Если произошло отравление, то стоит незамедлительно обратиться к медикам.
Сок борщевика при попадании на кожу резко повышает чувствительность к ультрафиолетовому излучению и в ясные дни вызывает у людей сильные ожоги. В Подмосковье созданы специальные бригады по уничтожению этого сорняка.
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