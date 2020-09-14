Синоптик рассказал о погоде на этой неделе

Теплая погода с температурой 17-20 градусов ожидается в Москве в середине недели, но к пятнице похолодает до плюс 11-13 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова

"Существенных осадков не ожидается ни во вторник, ни в среду. Ночи станут прохладнее, чем накануне. По области от 6 до 12, в Москве 8-10 градусов. В Москве дневная температура во вторник 15-17, по области 13-18. В среду общий предел по региону — 15-20, а в Москве будет порядка 17-18 градусов", — сказала Позднякова.

Она отметила, что в середине недели средняя температура будет выше климатической нормы почти на 2 градуса.

"Мы считаем, что самый теплый день будет четверг. Мы будем находиться в теплом секторе атлантического циклона, дожди если и будут, то лишь местами. И в Москве воздух прогреется до 18-20 градусов", — сказала Позднякова.

Она добавила, что период очень теплой погоды будет коротким, уже в ночь на пятницу Москву пересекут два холодных атмосферных фронта.