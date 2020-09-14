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Погода в Москве: Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Синоптик рассказал о погоде на этой неделе
Фото: ТАСС
Теплая погода с температурой 17-20 градусов ожидается в Москве в середине недели, но к пятнице похолодает до плюс 11-13 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Существенных осадков не ожидается ни во вторник, ни в среду. Ночи станут прохладнее, чем накануне. По области от 6 до 12, в Москве 8-10 градусов. В Москве дневная температура во вторник 15-17, по области 13-18. В среду общий предел по региону — 15-20, а в Москве будет порядка 17-18 градусов", — сказала Позднякова.

Она отметила, что в середине недели средняя температура будет выше климатической нормы почти на 2 градуса.

"Мы считаем, что самый теплый день будет четверг. Мы будем находиться в теплом секторе атлантического циклона, дожди если и будут, то лишь местами. И в Москве воздух прогреется до 18-20 градусов", — сказала Позднякова.

Она добавила, что период очень теплой погоды будет коротким, уже в ночь на пятницу Москву пересекут два холодных атмосферных фронта.

"Температура понизился почти на 10 градусов, что будет заметно и в ночной, и в дневной температуре. Минимальная температура в Москве в пятницу 7-10, по области понижение до 5 градусов, дневная температура в городе около 11-13 градусов. То есть температура воздуха практически окажется близкой к климатической норме. День пятницы обещает быть очень некомфортным. Он будет дождливым и довольно ветреным. Такая прохладная погода продержится в субботу и воскресенье", — сказала Позднякова.

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Новости Москвы , Погода , Татьяна Позднякова , РИА Новости
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