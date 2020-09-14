Синоптик рассказал о погоде на этой неделе

"Существенных осадков не ожидается ни во вторник, ни в среду. Ночи станут прохладнее, чем накануне. По области от 6 до 12, в Москве 8-10 градусов. В Москве дневная температура во вторник 15-17, по области 13-18. В среду общий предел по региону — 15-20, а в Москве будет порядка 17-18 градусов", — сказала Позднякова.
"Мы считаем, что самый теплый день будет четверг. Мы будем находиться в теплом секторе атлантического циклона, дожди если и будут, то лишь местами. И в Москве воздух прогреется до 18-20 градусов", — сказала Позднякова.
"Температура понизился почти на 10 градусов, что будет заметно и в ночной, и в дневной температуре. Минимальная температура в Москве в пятницу 7-10, по области понижение до 5 градусов, дневная температура в городе около 11-13 градусов. То есть температура воздуха практически окажется близкой к климатической норме. День пятницы обещает быть очень некомфортным. Он будет дождливым и довольно ветреным. Такая прохладная погода продержится в субботу и воскресенье", — сказала Позднякова.