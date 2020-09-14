Объявлены победители премии «Новатор Москвы» 

Всего на конкурс были представлены 483 инновационные разработки, из которых победили 15.

Стали известны имена победителей премии Мэра Москвы «Новатор Москвы». До финала дошли авторы 30 оригинальных идей, победителями стали 15 проектов. Среди них не только инновационные идеи (номинация «Проект будущего») и стартапы («Меняющие реальность»), но и серийная продукция, которая уже нашла своего покупателя («Лидеры инноваций»). Об этом написал Сергей Собянин в своем блоге.

«В 2019 году мы учредили премию «Новатор Москвы» для поощрения авторов новых технологий и продуктов, которые меняют к лучшему жизнь города и горожан. Выбрали пять приоритетных направлений — это медицина и фармацевтика, искусственный интеллект и информационные технологии, транспорт, городская среда и энергетика. И предложили участвовать в конкурсе всем желающим изобретателям, лишь бы они работали или жили в Москве. Сбор заявок на участие в конкурсе проходил в самые трудные месяцы пандемии. И конечно, были сомнения, до инноваций ли всем нам сейчас. Но в итоге оказалось все ровно наоборот. Пандемия не остановила творческую мысль и не отбила желание творить и продвигать свои идеи у новаторов Москвы», — отметил Мэр Москвы.

Всего на конкурс были представлены 483 инновационные разработки. Финалистов назвали по результатам независимой научной, правовой и экономической оценки. Эксперты проанализировали уникальность, новизну и потенциал внедрения изобретений. В состав финального жюри вошли представители столичных органов власти, институтов развития, технологического бизнеса и инвестиционных компаний.

С помощью победивших в конкурсе проектов Москва сможет решать актуальные задачи, в том числе развивать городскую среду и поддерживать социально незащищенных жителей столицы. Авторы разработок получат премии — от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Проекты победителей

Победителей премии «Новатор Москвы» определяют в трех номинациях: «Проект будущего» (те, кто только планирует реализовать свою инновационную идею), «Меняющие реальность» (кто готов выводить свой продукт на рынок) и «Лидеры инноваций» (те, кто уже получает выручку от реализации проекта). В каждой из номинаций выделено пять направлений: «Искусственный интеллект и ИТ-технологии», «Городская среда», «Медицина и фармацевтика», «Транспорт» и «Энергетика».

Победителями в номинации «Меняющие реальность» направления «Энергетика» стали авторы проекта InPower Данила Саранин и Татьяна Комаричева. Они разработали солнечные батареи нового поколения в форме стикеров, с помощью которых можно заряжать любой гаджет даже при тусклом свете. Для их производства используется специальный материал — перовскит, слои которого можно печатать на 3D-принтере. Это на 50 процентов снижает стоимость производства продукции по сравнению с аналогами.

Победителем среди авторов решений по направлению «Медицина и фармацевтика» в номинации «Лидеры инноваций» стал разработчик электрической приставки для кресел-колясок UNAwheel Николай Юдин . Устройство позволяет повысить подвижность и маневренность транспортных средств для людей с ограниченными возможностями здоровья, что делает инвалидов более мобильными, дает им возможность полноценно участвовать в жизни общества. Устройство совместимо с 99 процентами всех производимых в мире кресел-колясок, легко крепится и может развивать скорость 16 километров в час. Прибор является самым легким электроприводом в мире и стоит в два раза меньше, чем аналоги.

В рамках направления «Городская среда» в номинации «Проект будущего» был представлен шагающий инсектоморфный (напоминающий насекомое из-за наличия шести или более ног) микроробот. Это небольшое устройство, способное преодолевать препятствия внутри инженерно-технических коммуникаций и передавать информацию об их состоянии, а также о показателях окружающей среды. Такой микроробот может стать незаменимым помощником сотрудников жилищно-коммунальных служб при инспектировании труднодоступных участков трубопроводов, а также спасателей при обследовании обвалов во время чрезвычайных ситуаций.

Полный список победителей

Сергей Собянин отметил, что сбор заявок на соискание премии «Новатор Москвы — 2021» планируют объявить в начале следующего года.

«Инновации — будущее мировой экономики. В глобальной конкуренции побеждает тот, кто оказывается сильнее и энергичнее. Конкурсы, подобные «Новатору Москвы», доказывают, что у Москвы есть хорошие шансы занять достойное место среди городов, в которых рождаются инновации», — считает Мэр Москвы.

Ежегодная премия «Новатор Москвы» учреждена Мэром Москвы в августе 2019 года. Задачи конкурса — стимулирование разработки и внедрения новаторских идей, создание прогрессивных технологий и поддержка изобретателей. Премию за лучшие инновационные проекты присуждают гражданам России, проживающим или осуществляющим деятельность в Москве.