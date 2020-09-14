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В Москве откроется первая в стране академия блогеров 

Москва24 и ещё 4 5 часов назад
В Москве откроется первая академия блогеров
Фото: depositphotos.com
Первая в России академия блогеров откроется в Москве с 19 сентября. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Новое образовательное пространство — совместный проект Московского энергетического института (МЭИ) и образовательной площадки "КиберМосква" Комитета общественных связей и молодежной политики.
Как рассказал руководитель "КиберМосквы" Григорий Пащенко, в академии будут учить качественно презентовать себя, используя аккаунты в социальных сетях. Учить тут будут бесплатно — достаточно подать заявку. На сайте проекта в скором времени опубликуют расписание лекций и мастер-классов.
Записаться в академию могут желающие в возрасте от 7 до 45 лет. Их разделят на младшую (7-13 лет) и старшую (13-45 лет) группы. За каждой закрепят своего куратора.
Занятия планируется проводить как в очном, так и в дистанционном режимах. В первом формате они будут организованы в аудиториях Московского энергетического института и в павильоне "Умный город" на ВДНХ с учетом санитарных мер предосторожности.
Те, кто посетит три очных мастер-класса, три дистанционные лекции и успешно пройдет итоговый тест, получат именные сертификаты о прохождении курса.
Примечательно, что с 12 сентября в Центре документального кино на Зубовском бульваре стартовал очередной цикл бесплатных мастер-классов в рамках образовательного проекта "TVоя Москва". Гостями проекта станут активные участники медиарынка, которые расскажут о специфике своей работы.
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Новости Москвы , Григорий Пащенко
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