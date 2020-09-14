Станцию «Щукинская» МЦД-2 достроят к концу года 

"По прогнозам, из 122 тысяч пользователей ТПУ почти 7 тысяч составят пассажиры МЦД, 61 тысячу — пассажиры метро, 43 тысячи — наземного транспорта и ещё 11 тысяч — пешеходы. Строительство Щукинской D2 планируется завершить в конце 2020 — в начале 2021 года. Мы ожидаем, что с её открытием поездки станут комфортнее для 168 тысяч жителей районов Щукино и Покровское-Стрешнево", — приводятся в сообщении слова главы транспортного комплекса столицы Максима Ликсутова.