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Станцию «Щукинская» МЦД-2 достроят к концу года 

РИА Недвижимость и ещё 7 2 часа назад
Станцию «Щукинская» МЦД-2 достроят к концу года
Фото: РИА Новости
Станцию "Щукинская" второго московского диаметра достроят к концу 2020-го — началу 2021 года, поездки станут комфортнее для 168 тысяч жителей столицы, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Отмечается, что станция войдёт в состав большого транспортного хаба на северо-западе столицы — инфраструктура объединит диаметры, метро и наземный транспорт.

"По прогнозам, из 122 тысяч пользователей ТПУ почти 7 тысяч составят пассажиры МЦД, 61 тысячу — пассажиры метро, 43 тысячи — наземного транспорта и ещё 11 тысяч — пешеходы. Строительство Щукинской D2 планируется завершить в конце 2020 — в начале 2021 года. Мы ожидаем, что с её открытием поездки станут комфортнее для 168 тысяч жителей районов Щукино и Покровское-Стрешнево", — приводятся в сообщении слова главы транспортного комплекса столицы Максима Ликсутова.

РИА Недвижимость: последние новости
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Новости Москвы , Максим Ликсутов
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