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Вода в московской реке прогрелась до 50 градусов

Мослентаиещё 7
2 часа назад
В реке Чертановке в московском районе Бирюлево температура воды достигла 50 градусов. Об этом сообщает Telegram-канал 360tv.ru со ссылкой на правоохранительные органы.
Вода в московской реке прогрелась до 50 градусов
Фото:  Игорь Иванко / Агентство «‎Москва» Игорь Иванко / Агентство «‎Москва»
Уточняется, что река прогрелась из-за сброса воды из ближайшей тепловой электростанции (ТЭЦ). Подробности случившегося пока неизвестны.
В июле появились кадры того, как в Москве-реке в районе Тушино вода окрасилась в ярко-зеленый цвет. На видео было заметно, что там продолжают плавать утки.
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