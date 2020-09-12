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На ВДНХ нашли скрытый горельеф

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
2 часа назад
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об обнаружении композиции «Праздничный Ленинград» при реставрации в одном из павильонов ВДНХ.
На ВДНХ нашли скрытый горельеф
Фото: Собянин/ВконтактеСобянин/Вконтакте
«Во время работ нашли интересный горельеф, годами скрытый за фальшстеной. Скульптурная композиция «Праздничный Ленинград» находится в торце круглого зала. На нем изображено шествие горожан у Финляндского вокзала», – написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».
«Это один из двух сохранившихся скульптурных горельефов #ВДНХ - то есть большая редкость. Над ним работал целый коллектив именитых мастеров.
Любопытно, что такой же горельеф есть на питерской станции метро «Нарвская». Изначально 64-й павильон назывался «Ленинград и Северо-Запад». Потом его перестраивали, меняли интерьеры, и сегодня мы знаем его как «Оптику», – отметил столичный градоначальник.
После реставрации в павильоне будет выставочное пространство РЖД, добавил Собянин.
Новости Москвы,Сергей Собянин,РЖД,
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