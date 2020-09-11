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Работа нескольких автобусных остановок изменится в Москве с 12 сентября 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Изменится работа нескольких автобусных остановок
Фото: Вечерняя Москва
Две автобусные остановки «по требованию» станут постоянными на юге и юго-западе столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в пятницу, 11 сентября.
С 12 сентября автобусы начнут в обязательном порядке останавливаться в пункте «Варшавское шоссе, 90». Эта остановка будет работать в обоих направлениях для маршрутов № 94, 108, 249, 462, 737, 802, 819, 864, 1004, С53.
Также статус постоянной приобретет остановка «МКАД» на Рублевском шоссе. Она будет работать для автобусов № 127, 129, 626, 798.
Свое местоположение изменит остановочный пункт «Диспансер». Его перенесут на 100 метро назад — на Михайловскую улицу. Это касается автобусов № 123 и 565.
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