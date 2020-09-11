Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Явка на онлайн-голосовании в Москве превысила 75% 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 2 часа назад
Явка на онлайн-голосовании в Москве превысила 75%
Фото: РИА Новости
На онлайн-голосовании муниципальных выборов в Москве явка достигла 75,05%, сообщают СМИ со ссылкой на данные электронного штаба по наблюдению за голосованием.
Регистрация на электронное голосование на выборах в муниципальные депутаты в районах Марьино и Бабушкинском проходила с 29 июля до 7 сентября. Всего на электронное голосование зарегистрировано 4853 избирателя, передает РЕН-ТВ.
Досрочное голосование на участках началось 2 сентября. В электронном формате жители столицы могут проголосовать на портале mos.ru. Отдать свой голос на участке традиционным способом можно 13 сентября.
В ЦИК обратили внимание на то, что электронное голосование востребовано избирателями. Очень высокая явка на дистанционном электронном голосовании наблюдается в столице, а также Курской и Ярославской областях, где проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
Напомним, на избирательные участки в рамках трехдневного голосования направлены более 237 тыс. наблюдателей.
Политическая конкуренция на выборах высших должностных лиц в 2020 году выросла по сравнению с 2015 годом. Так, на выборах был зарегистрирован 91 кандидат — 5,05 претендентов на место, в то время как в 2015 году зарегистрировались 84 кандидата — 4,6 претендента на место. Также увеличилась политическая конкуренция на выборах депутатов ЗАКС: количество списков кандидатов в едином округе составило 92 против 86 в 2015 году; среднее количество списков партий в регионе достигло 8,36 против 7,8 пять лет назад.
Всего в 2020 году зарегистрированы 6138 кандидатов против 5628 в 2015 году, из них по единому округу 5071 против 4592, по одномандатным округам — 1067 против 1036 соответственно.
Также видеонаблюдение ведется в 54 субъектах России (70% от общего числа избирателей, включенных в списки), технические средства подсчета голосов предусмотрены в 59 субъектах
Единый день голосования пройдет 13 сентября, 11 и 12 сентября предусмотрено досрочное голосование. Выборы состоятся в 83 российских регионах.
Видео дня. В Сети обсуждают возможный роман Козловского и Акиньшиной
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Москве решили отменить карантин для больных ОРВИ В Москве решили отменить карантин для больных ОРВИ Собянин: Бюджет Москвы в 2021 году недополучит 12-15% от плана Собянин: Бюджет Москвы в 2021 году недополучит 12-15% от плана Муфтий Москвы заболел коронавирусом Муфтий Москвы заболел коронавирусом
Комментарии 1
Новости Москвы , Госдума , Центризбирком России , Mos.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый мощный бюджетный смартфон
Назван самый мощный бюджетный смартфон
Пошёл вон! Азиза отменила свадьбу после измены Григоряна
Пошёл вон! Азиза отменила свадьбу после измены Григоряна
Не убежал — заройся в землю: жизнь и смерть внутри…
Не убежал — заройся в землю: жизнь и смерть внутри…
Глава Мосгорсуда подала в отставку
Глава Мосгорсуда подала в отставку
Видео
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
06:13
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
Шоу-бизнес
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
00:47
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
Наука и техника
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
02:35
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
00:40
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
Происшествия
У гостиницы в Китае произошел взрыв
00:16
У гостиницы в Китае произошел взрыв
Происшествия В мире
Опубликовано видео подводного вождения танков
01:48
Опубликовано видео подводного вождения танков
Армия
Появилось видео приговора боксёру Кушиташвили
02:20
Появилось видео приговора боксёру Кушиташвили
Происшествия
Появилось видео взрыва авиабомб времён ВОВ
00:33
Появилось видео взрыва авиабомб времён ВОВ
Происшествия
Опубликовано видео лесных пожаров в США
01:27
Опубликовано видео лесных пожаров в США
В мире
Галкин высмеял Лукашенко и «перехват о Навальном»
06:13
Галкин высмеял Лукашенко и «перехват о Навальном»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть