Явка на онлайн-голосовании в Москве превысила 75% 

На онлайн-голосовании муниципальных выборов в Москве явка достигла 75,05%, сообщают СМИ со ссылкой на данные электронного штаба по наблюдению за голосованием.

Регистрация на электронное голосование на выборах в муниципальные депутаты в районах Марьино и Бабушкинском проходила с 29 июля до 7 сентября. Всего на электронное голосование зарегистрировано 4853 избирателя, передает РЕН-ТВ.

Досрочное голосование на участках началось 2 сентября. В электронном формате жители столицы могут проголосовать на портале mos.ru. Отдать свой голос на участке традиционным способом можно 13 сентября.

ЦИК обратили внимание на то, что электронное голосование востребовано избирателями. Очень высокая явка на дистанционном электронном голосовании наблюдается в столице, а также Курской и Ярославской областях, где проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

Напомним, на избирательные участки в рамках трехдневного голосования направлены более 237 тыс. наблюдателей.

Политическая конкуренция на выборах высших должностных лиц в 2020 году выросла по сравнению с 2015 годом. Так, на выборах был зарегистрирован 91 кандидат — 5,05 претендентов на место, в то время как в 2015 году зарегистрировались 84 кандидата — 4,6 претендента на место. Также увеличилась политическая конкуренция на выборах депутатов ЗАКС: количество списков кандидатов в едином округе составило 92 против 86 в 2015 году; среднее количество списков партий в регионе достигло 8,36 против 7,8 пять лет назад.

Всего в 2020 году зарегистрированы 6138 кандидатов против 5628 в 2015 году, из них по единому округу 5071 против 4592, по одномандатным округам — 1067 против 1036 соответственно.

Также видеонаблюдение ведется в 54 субъектах России (70% от общего числа избирателей, включенных в списки), технические средства подсчета голосов предусмотрены в 59 субъектах

Единый день голосования пройдет 13 сентября, 11 и 12 сентября предусмотрено досрочное голосование. Выборы состоятся в 83 российских регионах.