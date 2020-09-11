Представлен проект станции «Новомосковская»

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Сегодня в столице представили дизайн станции «Новомосковская» Сокольнической линии метро. Станция будет располагаться в створе дороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.

Отмечается, что на стройплощадку выйдут до конца года, а завершить прокладку тоннеля и устройство платформ намерены в 2023 году.

Предусмотрено два входа: со стороны улицы Александры Монаховой и от ЖК «Скандинавия», ЖК «Москва А101», ЖК «Бутовские Аллеи» и ЖК «Белые ночи». Через автомагистраль по обе стороны устроят наземные пешеходные переходы..