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В столице представили проект станции «Новомосковская» 

Москва меняется 4 часа назад
Представлен проект станции «Новомосковская»
Фото: Москва меняется
Сегодня в столице представили дизайн станции «Новомосковская» Сокольнической линии метро. Станция будет располагаться в створе дороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
Отмечается, что на стройплощадку выйдут до конца года, а завершить прокладку тоннеля и устройство платформ намерены в 2023 году.
Предусмотрено два входа: со стороны улицы Александры Монаховой и от ЖК «Скандинавия», ЖК «Москва А101», ЖК «Бутовские Аллеи» и ЖК «Белые ночи». Через автомагистраль по обе стороны устроят наземные пешеходные переходы..
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